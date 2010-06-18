ЧМ. Доменек: Теперь Франции поможет только чудо

Главный тренер сборной Франции по футболу Раймон Доменек признался, что его команде поможет выйти в плей-офф чемпионата мира в ЮАР только чудо. Попавший под шквал критики наставник «трехцветных» сделал это заявление после поражения его сборной от Мексики в матче второго тура группового этапа. Фиаско в матче с мексиканцами поставило финалистов предыдущего мирового первенства на грань вылета с нынешнего мундиаля. Французов преследует дежа вю: они идут в точном соответствии со своим печальным графиком на ЧМ-2002, когда также не вышли из группы. Причем, как и тогда, сейчас после первых двух матчей в активе сборной Франции одно очко и ноль в графе «забитые мячи». «Теперь нам поможет только чудо, - цитирует Доменека официальный сайт ФИФА. - Но в любом случае мы должны с достоинством принять этот удар и сыграть за свою честь. Необходимо показать хоть что-то в последнем матче. Я просто не знаю, что сказать. Все, кто верил в нас, испытали нечто большее, чем просто разочарование». Для того чтобы все-таки попасть в 1/8 финала в заключительном туре французам надо крупно обыгрывать хозяев первенства южноафриканцев и надеяться на победу мексиканцев над Уругваем. Если Мексика и Уругвай сыграют вничью, «трехцветные» покинут мундиаль независимо от результата игры с ЮАР. Французские СМИ однозначно оценивают выступление национальной сборной в ЮАР как катастрофу и единодушно обвиняют в случившемся Раймона Доменека. Легендарный участник прошлого финала ЧМ Зинедин Зидан назвал его тренером, который не управляет командой. Напомним, что на последнем для сборной Франции международном турнире - чемпионате Европы 2008 года - подопечным Доменека также не удалось выйти из группы.