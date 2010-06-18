Уимблдон. В первом круге Бондаренко сыграет с Шараповой

Сегодня, 18 июня, состоялась жеребьевка турнира «Большого шлема» Уимблдона. В первом круге российские теннисистки сыграют со следующими соперницами: Анна Чакветадзе (Россия) – Андреа Петкович (Германия) Анастасия Павлюченкова (Россия) – Ивета Бенешова (Чехия) Светлана Кузнецова (Россия) – Акгюль Аманмурадова (Узбекистан) Мария Кириленко (Россия) – Стефани Фогель (Швейцария) Надежда Петрова (Россия) – Татьяна Малек (Германия) Вера Звонарева (Россия) – Нурия Льягостера-Вивас (Испания) Вера Душевина (Россия) – Франческа Скьявоне (Италия) Регина Куликова (Россия) – Мелани Саус (Великобритания) Динара Сафина (Россия) – Анна-Лена Гренефилд (Германия) Алиса Клейбанова (Россия) – Сара Заглавова (Чехия) Мария Шарапова (Россия) – Катарина Бондаренко (Украина)