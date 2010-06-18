Дон Кинг: Мы с Валуевым принимаем предложение Кличко!

Американский промоутер Дон Кинг, ведущий дела российского супертяжеловеса Николая Валуева, заявил, что они принимают предложение чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе украинца Виталия Кличко. По словам Кинга, он рассчитывает на то, что Кличко сдержит свое обещание и заплатит Русскому Гиганту за бой гарантированный гонорар в размере 2,5 миллиона долларов, передает Fightnews.com. «Хватит лжи, К2. Хватит позерства. Хватит хитрости. Хватит обмана. К2 предложила Валуеву 2,5 миллиона долларов. Официально заявляю о том, что мы принимаем это предложение, - заявил Кинг. - Николай Валуев является гордостью России, и он хочет бороться за свою страну и своих поклонников. Я надеюсь, К2 Promotions сдержит свое слово. Пусть этот бой состоится!» Напомним, что переговоры об организации боя между Кличко и Валуевым проходили в конце прошлого и начале этого года, однако в итоге провалились, так как стороны не смогли достичь компромисса в финансовом вопросе.