Бенте: Сейчас Кличко готов заплатить Валуеву не более 1,5 млн. долларов

Берндт Бенте, менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко, опроверг информацию, что компания K2 готова готова заплатить Николаю Валуеву за бой с Кличко-старшим 2,5 млн долларов. Напомним, что эту сумму озвучил сегодня сопромоутер Валуева Дон Кинг. «Дон Кинг говорит неправду. Мы действительно предлагали Валуеву за бой с Кличко 2,5 млн долларов, но это было значительно раньше, за бой на стадионе в Германии. Это предложение не было принято. Сейчас же готовы заплатить Валуеву за бой не более 1,5 млн долларов», – приводит слова Бенте Вoxingscene.com