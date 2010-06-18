В Киеве построят Водный стадион

Депутаты Киевсовета поддержали инициативу Федераций гребных видов спорта по созданию Водного стадиона в заливе Оболонь в столице. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. По словам секретаря Киевсовета Олеся Довгого, проект решения по созданию Водного стадиона будет вынесен на рассмотрение на следующем пленарном заседании после прохождения всех необходимых процедур. В свою очередь представитель Федерации гребного слалома Украины Александр Горган отметил, что необходимость создания стадиона обусловлена упадком, который переживают гребные виды спорта в Киеве, передает Лига. «Гребля в Киеве исчезла. Сейчас в сборных Украины по этому виду спорта фактически нет киевлян. Средний возраст тренеров по гребле - 57 лет», - отметил Александр Горган. Кроме того, по его словам, за последние 15 лет количество молодых людей, которые занимаются спортом в столице, уменьшилось в четыре раза. Вместе с тем, по словам докладчика, в Киеве есть уникальный водный объект, равного которому нет даже в Европе - залив Оболонь, которая по всем показателям подходит для проведения соревнований международного уровня, необходимо только обустроить соответствующую базу.