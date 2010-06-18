ФИФА настаивает, что футболисты КНДР никуда не исчезали

Представитель ФИФА Гордон Уотсон опроверг сообщение о том, что на ЧМ-2010 в ЮАР пропали четыре футболиста сборной КНДР. Об этом Уотсон рассказал в интервью северокорейскому новостному агентству Yonhap. «Это случилось из-за канцелярской ошибки в ходе игры Северной Кореи и Бразилии. Вчера вечером я встретился с делегацией Северной Кореи, и мне сказали, что игроки находятся в команде. Это была обычная человеческая ошибка», – отметил Уотсон. По словам Уотсона, представители КНДР перед матчем с Бразилией (1:2) подали заявку, в которой были все 23 игрока, однако впоследствии в официальный лист ФИФА были включены лишь 19 фамилий.