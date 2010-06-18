Лев: Теперь мы под давлением, но это хороший вызов для нас

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением после поражения от Сербии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира. «Думаю, в первом тайме нам было тяжело найти свою игру. Мы не так владели инициативой, как планировали. Во втором тайме команда постарались сделать все возможное, действуя с хорошим настроем. Сербы хорошо атаковали из глубины, Красич и Йованочич действовали здорово. В нашей команде есть достаточный запас класса. Да, теперь мы под давлением, но это хороший вызов для нас», – цитирует Лева DFB.