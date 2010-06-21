ФИФА внесла изменения в регламент ЧМ

ФИФА внесла изменения в регламент чемпионатов мира, информирует Guardian. Отныне игроки, получившие два предупреждения в матчах стадии плей-офф, смогут избежать автоматической дисквалификации на финал. Все заработанные желтые карточки аннулируются после 1/4 финала. «Подобным решением ФИФА дает шанс сыграть в важнейших матчах лучшим игрокам. Обсуждение подобного нововведения началось после того, как в 2002 году из-за дисквалификации в финале не смог сыграть Михаэль Баллак. Тогда ФИФА по просьбе футбольной ассоциации Германии рассмотрела возможность отмены желтой карточки, но после заседания специальной комиссии решение арбитра было оставлено в силе», – рассказал пресс-секретарь ФИФА Мариус Шнайдер.