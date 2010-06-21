Теннис. Сафина не поедет на Уимблдон

Российская теннисистка Динара Сафина не сможет принять участие в Уимблдонском турнире из-за травмы спины, передает в субботу агентство Associated Press. Сафина, дошедшая до полуфинала Уимблдона в 2009 году, была бы посеяна под 20 номером. Ее место заняла американка Мелани Уден, отмечает агентство. Боли в спине беспокоят Сафину с осени 2009 года. Она проиграла четыре своих последних матча, в том числе игру на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Ранее стало известно, что на Уимблдон не поедет и Елена Дементьева - она получила травму в матче третьего круга Roland Garros и из-за сильной боли даже отказалась доигрывать полуфинальный матч чемпионата. Уимблдонский турнир будет проходить с 21 июня по 3 июля в Лондоне. Его призовой фонд - 13 миллионов 725 тысяч фунтов стерлингов.