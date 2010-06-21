Л/атлетика. Командный чемпионат Европы выиграла Россия

Сборная России по легкой атлетике выиграла командный чемпионат Европы, который проходил в норвежском Бергене. За свои выступления в 40 дисциплинах российские спортсмены в общей сложности получили 379,5 очка. Второе место заняли представители Великобритании (317 очков), а третий результат показали немецкие атлеты (304,5 очка), сообщает официальный сайт турнира. На чемпионате российские спортсмены завоевали 13 золотых медалей, шесть серебряных и шесть бронзовых наград. Среди призеров в сборной России оказались олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. На чемпионате Европы он преодолел дистанцию за 1 минуту и 45,41 секунды. Борзаковский показал лучший результата сезона. Финалистка зимнего чемпионата мира по легкой атлетике Татьяна Дектярева заняла первое место в беге на 100 метров с барьерами. Финишировав через 12,68 секунды, спортсменка установила личный рекорд и лучший результат сезона в Европе. Лучшими россиянки стали и в женской эстафете. Они показали лучший результат сезона в мире - 3 минуты и 23,76 секунды. Мужская эстафетная команда также завоевала золото чемпионата Европы. Кроме того, золото сборной принесла и толкательница ядра Анна Авдеева. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Бергене стал вторым в истории. Первый подобный турнир состоялся в 2009 году. Он проходил в португальском городе Лейрия. Тогда победителями первенства стали спортсмены из Германии.