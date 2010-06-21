Форвард сборной Бразилии уподобился Марадоне

Форвард сборной Бразилии Луис Фабиано, забивший в воскресенье два мяча в ворота команды Кот-д'Ивуара на чемпионате мира по футболу в ЮАР, не отрицает, что в одном из моментов подыграл себе рукой, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на издание Globo Esporte. Бразильцы выиграли со счетом 3:1, а второй гол Фабиано в ворота ивуарийцев напомнил мяч, который его легендарный соотечественник Пеле отправил в ворота команды Швеции в финале чемпионата мира-1958. Форварды принимали верховую передачу, затем перебрасывали мяч через защитника и отправляли его в сетку ворот. Правда, Пеле при этом только раз дал мячу опуститься на поле и не нарушал правил при его обработке, а Луис Фабиану подыграл себе рукой, причем, как показал видеоповтор, дважды. «Это случилось непреднамеренно. Это была рука Бога», - повторил бразильский форвард после матча с ивуарийцами фразу Диего Марадоны. Аргентинец забил свой знаменитый гол в четвертьфинале ЧМ-1986 в ворота англичанина Питера Шилтона, ударив по футбольному снаряду левым кулаком. После той игры Диего сказал, что гол был забит «головой Марадоны и рукой Бога». «На самом деле, мяч попал в руку только в первом из этих эпизодов, - прокомментировал свой гол Фабиано. - Второй раз все же было плечо. Передо мной стояла цель - забить гол, и я ее достиг. Думаю, этот гол получился одним из самых красивых в моей карьере, так что давайте говорить не о руке, а о том, как это здорово выглядело». Сборная Бразилии, выигравшая уже два матча на групповом этапе ЧМ-2010, гарантировала себе выход в 1/8 финала.