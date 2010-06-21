В лондонском «Арсенале» может появиться еще один россиянин

26-летний защитник «Локомотива» и сборной России Ренат Янбаев вошел в сферу интересов «Арсенала». По данным британской радиовещательной корпорации Global Radio, в настоящее время «канониры» пока только изучают кандидатуру железнодорожника, а официальных контактов по этому поводу с москвичами еще не было. По данным газеты «Спорт Экспресс», главный тренер лондонцев Арсен Венгер считает Янбаева, умеющего продуктивно поддерживать атаки, футболистом, подходящим клубу по стилю, и видит в нем достойного конкурента французским фланговым игрокам обороны - Гаэлю Клиши и Бакари Санья. Еще один плюс россиянина, по мнению Венгера, способность одинаково полезно действовать и на правом, и на левом краю. Минус же Янбаева в том, что у него не набирается 75% выступлений за национальную команду за два последних года, что необходимо для получения разрешения на работу в Великобритании. Тем не менее, как отмечает газета, многие коллективы премьер-лиги неоднократно решали подобный вопрос, так что он не должен стать препятствием возможному переходу. В конце прошлой недели президент «Локо» Николай Наумов признал, что клубом сейчас рассматривается вариант аренды до конца сезона 23-летнего спартаковца Романа Шишкина - коллеги Янбаева по амплуа.