ЧМ. Игроки сборной Франции объявили бойкот

Французские футболисты приняли решение бойкотировать воскресную тренировку перед решающим матчем группового этапа ЧМ-2010 со сборной ЮАР из-за скандала с отчислением из команды нападающего Николя Анелька. Бойкот поддержали все игроки сборной, обвинившие федерацию футбола страны в том, что она принимает решения на основании сообщений в прессе. По данным АР, претензии футболистов сборной Франции, изложенные в открытом письме, огласил перед тренировкой наставник команды Раймон Доменек. Собравшиеся болельщики также стали свидетелями бурной ссоры между капитаном команды Патрисом Эвра и тренером по физподготовке Робером Дюверном, которых с трудом разнял Доменек. После этого игроки сели в автобус и вернулись на базу. Сразу после несостоявшейся тренировки объявил об отставке генеральный директор сборной Жан-Луи Валантен. «Они не хотят тренироваться. Это недопустимо, тошно и противно. Мне здесь делать нечего, я возвращаюсь в Париж», - заявил Валантен. Президент Федерации футбола Франции Жан-Пьер Эскаллетт осудил решение сборной и извинился за неприемлемое поведение игроков. Французы сорвали тренировку в знак поддержки Николя Анелька, который в субботу был отчислен из сборной. Причиной для отчисления послужила его ссора с Доменеком в перерыве матча с мексиканцами, которая таинственным образом стала достоянием общественности. Капитан Патрис Эвра выразил мнение, что в команде есть «предатель», который допустил утечку информации. Сам Доменек признал, что оставил бы Анелька. В последнем матче группового этапа французы сыграют со сборной ЮАР, а мексиканцы встретятся с уругвайцами. У европейцев появится шанс на выход в плей-офф только в том случае, если они обыграют хозяев чемпионата мира, а мексиканцы возьмут верх над командой Уругвая.