Командный ЧЕ. Украинские легкоатлеты в ТОП-6

21 июня 2010, 10:48

На командном чемпионате Европы в Бергене украинская сборная заняла пятое. Выиграли россияне. Греция, Норвегия и Финляндия заняли три последних места и в следующем году не будут выступать в Суперлиге. На их место придут Чехия, Швеция и Португалия. Украинцы победили в пяти видах. Елизавета Брызгина выиграла дистанцию 200 метров, Наталия Лупу — 800 метров, Анна Мищенко — 1500 метров, Ольга Саладуха и Виктор Кузнецов — тройной прыжок. Николай Лабовский финишировал вторым на дистанции 3000 метров. Также второй была Антонина Ефремова (400 метров) Третьими стали жеская эстафета 4х100 метров и обе эстафеты 4х400 метров, а также Анастасия Рабченюк (400 метров с барьерами), Сергей Лебедь (5000 метров), Андрей Проценко (прыжки в высоту) и Екатерина Карсак (метание диска). Командный чемпионат Европы. Берген (Норвегия) 19 июня Мужчины 100 метров 1. Дуэйн Чэмберс (Великобритания) — 9,99 (рекорд чемпионатов, лидер европейского сезона) 2. Кристоф Лемэтр (Франция) — 10,02 3. Эмануэле Ди Грегорио (Италия) — 10,20 ...8. Сергей Смелик (Украина) — 10,57 (5 очков) 400 метров 1. Мартин Руни (Великобритания) — 45,67 2. Лесли Дижон (Франция) — 45,72 3. Владимир Краснов (Россия) — 45,74 ...8. Владимир Бураков (Украина) — 47,18 (5 очков) 1500 метров 1. Колин Маккёрт (Великобритания) — 3.46,70 2. Кристиан Обрист (Италия) — 3.46,77 3. Карстен Шланген (Германия) — 3.46,89 ...5. Александр Борисюк (Украина) — 3.47,22 (8 очков) 5000 метров 1. Мо Фара (Великобритания) — 13.46,93 2. Алемайеху Безабе (Испания) — 13.49,24 3. Сергей Лебедь (Украина) — 13.49,90 (10 очков) 400 метров с барьерами 1. Дэвид Грин (Великобритания) — 49,53 2. Периклис Иаковакис (Греция) — 50,13 3. Александр Деревягин (Россия) — 50,20 4. Станислав Мельников (Россия) — 50,48 (9 очков) Прыжки в высоту 1. Александр Шустов (Россия) — 2,28 2. Том Парсонс (Великобритания) — 2.25 3. Андрей Проценко (Украина) — 2,22 (10 очков) Прыжки в длину 1. Павел Шалин (Россия) — 8,26 2. Кафетьен Гоми (Франция) — 8,09 3. Крис Томлинсон (Великобритания) — 7,98 ...11. Маким Москаленко (Украина) — 7,18 (2 очка) Толкание ядра 1. Томаш Майевски (Польша) — 20,63 2. Ральф Бартельс (Германия) — 20,61 3. Ив Ньяре (Франция) — 20,35 ...7. Андрей Семёнов (Украина) — 19,38 (6 очков) Метание молота 1. Павел Кривицкий (Беларусь) — 77,79 2. Никола Виццони (Италия) — 77,54 3. Маркус Эссер (Германия) — 75,79 ...10. Артём Рубанко (Украина) — 68,72 (3 очка) Эстафета 4х100 метров 1. Италия — 38,83 2. Великобритания — 39,00 3. Германия — 39,07 ...6. Украина (Игорь Бодров, Константин Васюков, Виталий Корж, Сергей Сагуткин) — 39,52 (7 очков) Женщины 100 метров 1. Вероник Ман (Франция) — 11,23 (рекорд чемпионатов) 2. Эзинне Окпараэбо (Норвегия) — 11,30 3. Лора Тёрнер (Великобритания) — 11,31 ...6. Олеся Повх (Украина) — 11,38 (7 очков) 400 метров 1. Ксения Усталова (Россия) — 51,79 2. Антонина Ефремова (Украина) — 52,47 (11 очков) 3. Светлана Усович (Беларусь) — 52,91 800 метров 1. Наталия Лупу (Украина) — 2.02,74 (12 очков) 2. Светлана Клюка (Россия) — 2.03,49 3. Элиза Кусма Пиччоне (Италия) — 2.03,91 3000 метров 1. Елена Задорожная (Россия) — 9.08,42 2. Рената Плис (Польша) — 9.08,94 3. Рагнхилд Кварберг (Норвегия) — 9.09,59 ...8. Ольга Екименко (Украина) — 9.17,86 3000 метров с препятствиями 1. Юлия Заруднева (Россия) — 9.23,00 (рекорд чемпионатов) 3. Катаржина Ковальська (Польша) — 9.43,40 ...11. Мария Шаталова (Украина) — 10.08,13 (2 очка) 400 метров с барьерами 1. Наталья Антюх (Россия) — 55,27 2. Эилид Чайлд (Великобритания) — 56,48 3. Анастасия Рабченюк (Украина) — 56,79 (10 очков) Прыжки с шестом 1. Светлана Феофанова (Россия) — 4,65 2. Зильке Шпигельбург (Германия) — 4,65 3. Анна Роговска (Польша) — 4,40 ...12. Екатерина Козлова (Украина) — 3,45 (1 очко) Тройной прыжок 1. Ольга Саладуха (Украина) — 14,39 (12 очков) 2. Атанасиа Перра (Греция) — 14,37 3. Екатерина Каюкова (Россия) — 14,26 Метание диска 1. Надине Мюллер (Германия) — 63,53 (рекорд чемпионатов) 2. Наталья Садова (Россия) — 59,59 3. Екатерина Карсак (Украина) — 57,20 (10 очков) Метание копья 1. Кристина Обергфёлль (Германия) — 59,88 2. Голди Сайерс (Великобритания) — 59,25 3. Мария Абакумова (Россия) — 58,24 ...5. Вера Ребрик (Украина) — 56,97 (8 очков) Эстафета 4х100 метров 1. Россия — 42,98 (рекорд чемпионатов, лидеры европейского сезона) 2. Франция — 43,47 3. Украина (Олеся Повх, Ирина Штангеева, Мария Ремень, Наталия Погребняк) — 43,72 (10 очков) 20 июня Мужчины 200 метров 1. Мартьял Мбанджок (Франция) – 20,55 (повторение рекорда чемпионата) 2. Ликоргос-Стефанос Цеконас (Греция) – 20,69 3. Себастьян Эрнст (Германия) – 20,77 4. Игорь Бодров (Украина) — 20,77 (9 очков) 800 метров 1. Юрий Борзаковский (Россия) – 1.45,41 2. Майкл Риммер (Великобритания) – 1.45,62 3. Марчин Левандовски (Польша) – 1.45,74 ...9. Виталий Волошин (Украина) — 1.48,63 (4 очка) 3000 метров 1. Хесус Эспака (Испания) – 8.19,39 2. Николай Лабовский (Украина) – 8.20,01 (11 очков) 3. Валентин Смирнов (Россия) – 8.20,11 3000 метров с препятствиями 1. Томаш Шимковяк (Польша) – 8.31,53 2. Штефан Уличка (Германия) – 8.33,39 3. Юкка Кескисало (Финляндия) – 8.33,41 ...Вадим Слободенюк (Украина) — дисквалифицирован (0 очков) 110 метров с барьерами 1. Энди Тёрнер (Великобритания) – 13,48 2. Артур Нога (Польша) – 13.54 3. Джексон Куисинес (Испания) – 13,67 ...11. Сергей Демидюк (Украина) — 14,08 (2 очка) Прыжки с шестом 1. Рено Лавиленье (Франция) – 5,70 2. Пржемислав Червински (Польша) – 5,60 3. Джузеппе Джибилиско (Италия) – 5,60 ...8. Максим Мазурик (Украина) — 5,25 (5 очков) Тройной прыжок 1. Виктор Кузнецов (Украина) – 17,26 (12 очков) 2. Филлипс Айдоу (Великобритания) – 17,12 3. Тедди Тамго (Франция) – 17,10 Метание диска 1. Роберт Хартинг (Германия) – 66,80 (рекорд чемпионатов) 2. Пётр Малаховски (Польша) – 65,55 3. Богдан Пищальников (Россия) – 63,72 ...6. Иван Гришин (Украина) — 58,94 (7 очков) Метание копья 1. Маттиас Де Зордо (Германия) — 83,80 (рекорд чемпионатов) 2. Андреас Торкильдсен (Норвегия) — 82,98 3. Ари Маннио (Финляндия) — 81,71 4. Александр Пятница (Украина) — 78,75 (9 очков) Эстафета 4х400 метров 1. Россия – 3.01,72 (лидеры европейского сезона) 2. Великобритания – 3.03,50 3. Украина (Дмитрий Островский, Станислав Мельников, Михаил Кныш, Владимир Бураков) – 3.04.21 (10 очков) Женщины. 200 метров 1. Елизавета Брызгина (Украина) – 22,71 (рекорд чемпионата, лидер европейского сезона) (12 очков) 2. Юлия Чермошанская (Россия) – 22,86 3. Лина Жаке-Себастьен (Франция) – 23,06 1500 метров 1. Анна Мищенко (Украина) – 4.05.32 (рекорд чемпионата) (12 очков) 2. Ханна Энгланд (Великобритания) – 4.05,70 3. Наталья Кареева (Беларусь) – 4.07,98 5000 метров 1. Забрина Мокенхаупт (Германия) – 15.17,38 (рекорд чемпионата) 2. Джо Пэйви (Великобритания) – 15.17,87 3. Каролина Грвдал (Норвегия) – 15.25,40 ...8. Татьяна Головченко (Украина) — 15.48,06 (5 очков) 100 метров с барьерами 1. Татьяна Дектярева (Россия) – 12,68 (рекорд чемпионата, лидер европейского сезона) 2. Каролин Нитра (Германия) – 12,81 3. Кристина Вукичевич (Норвегия) – 12,87 ...Евгения Снигур (Украина) — дисквалифицирована (0 очков) Прыжки в высоту 1. Антуанетта Ди Мартино (Италия) – 2,00 2. Светлана Школина (Россия) – 1,98 3. Ариане Фридрих (Германия) – 1,98 ...5. Вита Стёпина (Украина) — 1,89 (8 очков) Прыжки в длину 1. Элоис Лесе (Франция) – 6,78 2. Ольга Кучеренко (Россия) – 6,67 3. Маргарита Ренстрем (Норвегия) – 6,49 ...6. Виктория Рыбалко (Украина) — 6,42 (7 очков) Толкание ядра 1. Анна Авдеева (Россия) – 19,14 2. Петра Ламмерт (Германия) – 18,31 3. Кьяра Роса (Италия) – 17,77 ...10. Анна Самолюк (Украина) — 15,49 (3 очка) Метание молота 1. Бетти Хайдлер (Германия) – 73,24 2. Татьяна Лысенко (Россия) – 70,21 3. Дарья Пчельник (Белоруссия) – 69,86 ...5. Наталия Золотухина (Украина) — 68,32 (7 очков) Эстафета 4х400 метров 1. Россия – 3.23,76 (лидеры мирового сезона) 2. Германия – 3.26,96 3. Украина (Дарья Приступа, Анастасия Рабченюк, Алина Логвиненко, Антонина Ефремова) – 3.27,60 (10 очков) Положение команд. Итоговые результаты 1.Россия — 379,5 2.Великобритания — 317 3.Германия — 304,5 4.Франция — 290 5.Украина — 287 6.Польша — 284 7.Италия — 283,5 8.Беларусь — 235 9.Испания — 218 10.Греция — 187,5 11.Норвегия — 175 12.Финляндия — 150

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