Л/атлетика. Украинцы завоевали 14 медалей командного ЧЕ

В норвежском Бергене, где прошел второй командный чемпионата Европы по легкой атлетике, украинские спортсмены завоевали 14 наград – 5 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых, и заняли пятое общекомандное место. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. Итоги выступления украинских спортсменов на командном чемпионате Европы: 1 место Виктор Кузнецов – тройной прыжок (17м 26см, личный рекорд) Елизавета Брызгина – бег на 200 м (22.71сек, личный рекорд, лучший результат сезона в Европы) Наталья Лупу – бег на 800 м (2:02.74 сек) Анна Мищенко – бег на 1500 м (4:05.32, рекорд перенства) Ольга Саладуха – тройной прыжок (14 м 39 см) 2 место Николай Лабовский – бег на 3000 м (8:20.01сек) Антонина Ефремова – бег на 400 м (52.47 сек) 3 место Сергей Лебедь – бег на 5000 м (13:49.90 сек) Андрей Проценко – прыжки в высоту (2м 22см) Катерина Карсак – метание диска (57м 20см) Анастасия Рабченюк – 400 м с барьерами (56.79 сек) Дмитрий Островский, Станислав Мельников, Михаил Кныш та Владимир Бураков – эстафета 4х400 (3:04.21сек) Олеся Повх, Ирина Штангеева, Мария Ремень, Наталья Погребняк – эстафета 4х100 м (43.72сек) Дарина Приступа, Анастасия Рабченюк, Алина Логвиненко, Антонина Ефремова – эстафета 4х400 (3:27.60 сек)