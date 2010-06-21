Сампрас: Федерер может выиграть десять титулов «Уимблдона»

Семикратный победитель «Уимблдона» американец Пит Сампрас в преддверии старта турнира этого года оценил шансы шестикратного победителя Роджера Федерера на победу, а также рассказал, как подружился с Федерером. «Я думаю, что Роджер соберет столько трофеев, что его рекорд будет очень трудно побить, на это потребуется много времени, потому что это будет очень, очень большое число. Я долгое время доминировал на «Уимблдоне», а теперь там доминирует Роджер. Я думаю, он может выиграть восемь «Уимблдонов», и девять тоже возможно. Тогда он сравняется с Мартиной Навратиловой. Он может выиграть и 10 титулов. Я думаю, это возможно, но потребуется время. Каждый раз, когда он играет на турнире, он претендует на победу. Хотел ли я, чтобы мой рекорд стоял вечно? Конечно. Но если кто-то и сравняется, а потом побьет мой рекорд, я был бы рад, если бы это оказался Роджер. Я не против. Люди думают, что я должен быть против него, что я не хочу, чтобы он выигрывал еще титулы, но это совсем не так. Я не болею против. Когда в 2001 он обыграл меня здесь, наверное, тогда он показал, что он может играть на траве. Трава это требовательное покрытие, тут все могут решить сантиметры. Но у него идеальный характер для травы. Он такой спокойный, все контролирует, у него нет эмоциональный пиков и провалов, и это лучший способ достичь успеха на траве. Я знаю Роджера, он не такой человек, который идет по улице и надеется, что все будут показывать на него пальцем и говорить: «Это величайший теннисист всех времен». Да, ему нравится выигрывать «Уимблдоны», но от этого не раздувается его эго. За него говорит его ракетка. Он любит теннис. Он скромный человек. Мы с ним хорошо друг друга узнали в Азии. И мы подружились. Мы поддерживаем связь, говорим о теннисе, говорим о жизни. У нас довольно похожие характеры, мы оба довольно сухие, довольно замкнутые. Но Роджер к тому же шутник. Этого многие в нем не видят. Он отличный парень и великий чемпион», – приводит слова теннисиста Telegraph.co.uk. Sports.ru