Нигерийский защитник Тайво возобновил тренировки

Сборная Нигерии продолжает подготовку к своему последнему матчу группового этапа на чемпионате мира. Сегодня на утренней тренировке, которая продолжалась полтора часа, особое внимание команда уделяла розыгрышу стандартных положений. Левый защитник нигерийцев Тайе Тайво работал по индивидуальной программе с физиотерапевтом. Его участие в заключительном матче группового этапа против Южной Кореи по-прежнему под вопросом. Окончательно вопрос о том, появится ли Тайво на поле, решится после вечерней тренировки, когда медицинский штаб команды вынесет свой окончательный вердикт, сообщает L'Equipe.