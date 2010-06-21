Теннис. Сестры Бондаренко потеряли по позиции в рейтинге

Сегодня, 21 июня, перед стартом третьего турнира Серии Большого Шлема Уимблдона опубликован обновленный рейтинг WTA. По-прежнему лидерство удерживают сестры Уильямс, а вот на третью позицию переместилась сербка Елена Янкович, оттеснив на четвертую строчку датчанку Каролину Возняцки. Некоторые изменения произошли в топ-десятке. Так, Саманта Стосур поменялась местами с Франческой Скьявоне, Ким Клийстерс - с Агнешкой Радванськой, а Флавиа Пенетта вернулась в первую десятку. Украинские теннисистки сестры Бондаренко потеряли по одной позиции, и теперь Алена Бондаренко занимает 30-е место, а ее сестра Катерина – 36-е, передает «Корреспондент». Напомним, перед стартом Уимблдона украинский теннисист Сергей Стаховский вошел в Топ-50 рейтинга АТР.