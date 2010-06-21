Кака: Меня удалили абсолютно незаслуженно

Полузащитник сборной Бразилии считает, что удаление в матче против Кот-д`Ивуара было незаслуженным. Полузащитник сборной Бразилии Кака подчеркнул, что не собирался грубить в эпизоде, предшествующем удалению. Напомним, полузащитник мадридского Реала получил две желтые карточки в матче со Слонами, что автоматически освобождает его от участия во встрече с Португалией. «Я не собирался ни с кем драться, кстати, на повтор все и так видно, - обратил внимание бразилец. – Меня уже многие подбодрили, сказали, что удаление абсолютно незаслуженное». «В своей карьере я получал всего две красные карточки, обе – в Сан-Паулу. Так что удаление в матче против Кот-д’Ивуара – всего лишь третье», - заметил Кака, передает Eurosport.