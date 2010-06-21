Терри: Футболистам сборной Англии мешает чувство страха

Капитан сборной Англии Джон Терри рассказал, зачем футболисты и тренеры национальной команды хотели в воскресенье поговорить друг с другом, а также отметил, что он бы обрадовался, если бы Фабио Капелло дал шанс полузащитнику Джо Коулу. «В воскресенье игроки сборной могли высказать все, что накипело у них на душе. Если что-то из этого не понравится футболистам или тренерам, то так тому и быть. Нужно быть честными по отношению друг к другу, иначе нам нечего делать на чемпионате мира. Если какая-то проблема существует, то лучше решить ее сразу, а не скрывать ее в себе. Я не понимаю, почему у нас не получается проявить себя на полях ЮАР. Никаких претензий к тренировкам у меня. Скорее всего, это чувство страха, которое не дает нормально работать ногам, замедляет реакцию и не позволяет игрокам быстро думать во время матча. Это чувство, которое попросту тормозит нас. Я вовсе не критикую своих партнеров. Такое случается со всеми перед важными матчами. Это психологическое давление, которое оказывается и на меня, и на всю команду. Что касается решения Капелло не выпускать на поле Джо Коула, то это его выбор. Джо – один из лучших игроков Англии. Он восстановился после травмы и быстро набрал форму в матчах за «Челси». Я до сих пор не понимаю, почему руководство лондонцев решило отпустить его из клуба. Впрочем, это не относится к чемпионату мира, но я уверен, что Коул может принести пользу сборной Англии, играя в основном составе или выходя на замену», – цитирует Терри The Guardian.