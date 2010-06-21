ЧМ. В сборной Англии назревает бунт

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло достаточно быстро подавил начавшееся было зарождаться восстание внутри команды, угрожавшее его собственному авторитету, сообщив игрокам на общем собрании в воскресенье вечером, 20 июня, что последнее слово по всем вопросам, включая выбор состава на матчи, остаётся исключительно за ним, передает «Корреспондент» со ссылкой на «Британский футбол». Через четыре месяца после того, как он был лишен капитанской повязки в сборной Англии, в воскресенье центральный защитник Челси Джон Терри предпринял удивительную попытку взять на себя роль своего рода играющего тренера и возглавить открытый бунт на корабле. По крайне мере, так все это выглядело со стороны. Джон Терри привел в изумление как руководство Футбольной Ассоциации, так и многих партнеров по команде, заявив на утренней пресс-конференции, что вечером того же дня в сборной Англии состоится общекомандное кризисное собрание, сообщив также то, что на нем будет сказано, даже если Капелло этого не захочет услышать. Не исключил Терри и того, что рискует оказаться быть выкинутым из сборной, а также открыто назвал имена игроков, которые участвуют в заговоре: помимо него самого, это были Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Аарон Леннон, Дэвид Джеймс, Питер Крауч, Глен Джонсон, Джейми Каррагер и Стивен Джеррард. «Возможно, кто-то из нас этим вечером отправится домой», - сказал он. Одним из требований заговорщиков является переход сборной Англии на систему 4-5-1, которая предусматривает использование Уэйна Руни в роли единственного нападающего с Джо Коулом на левом фланге полузащиты и Стивеном Джеррардом в центре, это случится только потому, что так потребовали сами игроки. «Я здесь от имени игроков», - заявил Джон Терри, явно чувствуя, что имеет полный мандат на подобные высказывания, и что настало время игрокам команды высказать свое собственное мнение. - Игроки имеют право говорить о том, что чувствуют, и если ему (Фабио Капелло) это не нравится, я могу сказать следующее: Знаешь что, если мы не можем быть честными друг с другом, то тогда я не вижу смысла в нашем нахождении здесь». «Я на все 100 процентов уверен в нашем тренере, - добавил Терри, хотя его собственные слова предполагали совершенно иное. - Однако, как и в случае с предыдущими наставниками, я всегда вставал и говорил о наболевшем. То же самое делали и другие игроки. Мы несем ответственность перед самими собой, перед тренером и перед всеми остальными, мы можем выражать свое мнение, и я надеюсь, он это примет к сведению». Однако реакция тренерского штаба на слова Терри оказалась несколько иной, чем он рассчитывал - капитану Челси дали понять, что ему лучше придержать свой язык. Всего через несколько часов последовала и реакция самих игроков, которые остались явно недовольны тем фактом, что их втянули в конфронтацию с тренером, которую уже окрестили путчем в Кейптауне. И уже вечером последовала и реакция самого Капелло - итальянский специалист категорично заявил своим игрокам, что запрещает им высказывать свое мнение о том, что на их взгляд идет не так. «Игроки отправлялись на общекомандное собрание, ожидая, что смогут откровенно поговорить о том, что нужно исправить в команде, - заявил источник в сборной Англии. - Однако Фабио сразу дал понять, что этого не случится. Он поднялся со своего места и сказал: «Никто говорить не будет». После этого игрокам было сказано, что они будут смотреть запись первого тайма матча с Алжиром, после чего отправятся на ужин. На этом собрание было закончено». Единственной уступкой, на которую пошел Капелло, стало то, что состав команды на предстоящий в среду матч со Словенией, он назовет заранее, а не за два часа до начала встречи, как он это делал раньше. Напомним, что сборная Англии после двух матчей группового раунда ЧМ-2010 занимает третье место в группе С, имея 2 очка в своем активе. Англичане дважды сыграли в ничью в ЮАР. В первом матче команда Фабио Капелло не смогла победить США - 1:1, а во втором англичане так и не сумели забить Алжиру - 0:0.