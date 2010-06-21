Виталий Кличко: Торговаться с Валуевым я не буду

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко по прибытии в Санкт-Петербург рассказал, что не собирается превышать озвученный им гонорар в размере 1,5 миллиона долларов для Николая Валуева, переговоры с которым длятся уже на протяжении двух лет, передает Чемпионат.ру со ссылкой на «КП – Санкт-Петербург». «Я предлагаю Николаю в качестве гонорара за поединок со мной полтора миллиона американских долларов. Торговаться не буду, - эту фразу Виталий произнес очень твердо. – Если он откажется от этого предложения, я буду боксировать против другого соперника - того, кто первым стоит в рейтинге претендентов. Мотивации у Николая должно быть предостаточно. Ведь он получает возможность биться за самый престижный чемпионский пояс – за тот самый, которым владели в своё время Мухаммед Али, Майк Тайсон и Леннокс Льюис. Сегодня этим поясом владею я и даю Николаю внеочередное право боксировать за право обладания им. Более того: к такой возможности прилагается гонорар, который он не получал, даже будучи чемпионом мира».