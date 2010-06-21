Кличко: Наш бой с Валуевым хорошо бы провести в Беларуси

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал, где может состояться его бой с россиянином Николаем Валуевым. «Пока мы работаем над этим. Ещё не определились. Было бы хорошо, если встреча на ринге прошла бы в какой-либо нейтральной стране, чтобы оба боксёра чувствовали себя в равных условиях. Другими словами, болельщиков одного и другого боксёра должно быть примерно поровну. Думаю, что Белоруссия соответствовала бы этим условиям. Где ожидается наибольший интерес телезрителей к бою? Конечно же, на постсоветском пространстве. Ведь мы оба говорим на русском языке. В Германии с нетерпением ждут нашего поединка. В США Николай провёл не так много боёв – любители бокса там его не очень хорошо знают. Естественно, многие слышали про самого большого спортсмена в истории профессионального бокса, который при росте 2 метра 14 сантиметров весит 150 килограммов. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - заявил Кличко, передает Чемпионат.ру.