Бокс. Нужненко: В ближнем бою победу в Англии мне не отдадут

Бывший чемпион мира по версии WBA Юрий Нужненко (30-1-1, 14 КО) выразил мнение о своём будущем сопернике, британце Мэтью Хэттоне (39-4-2, 15 КО), с которым он будет боксировать 16 июля в Англии. «Я видел видеозаписи нескольких боев Хаттона-младшего. Он хороший, крепкий боец, но я побеждал и более умелых боксеров, чем Мэтью. До своего старшего брата Рикки ему далеко. Также я слышал, что Мэтью - неплохой парень, но 16 июля пощады ему не будет: мне придётся либо нокаутировать его, либо избить так, чтобы моё превосходство не вызвало сомнения даже у самых преданных его поклонников, не говоря уже о судьях. Я ведь прекрасно осознаю, что в случае ближнего боя победу в Англии мне не отдадут», - заявил Нужненко, передают Подробности.