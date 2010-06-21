Л/атлетика. Болт: Пробегу 100 м за восемь секунд

Трехкратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира ямайский спринтер Усейн Болт сказал, что он может пробежать стометровку за восемь секунд, передает SPORTBOX.ru. «Все идет к тому, что я пробегу 100 метров за восемь секунд, - пишет спортсмен на своей персональной страничке в одной из социальных сетей. - Я прекрасно себя чувствую и, как никогда уверен, что мой резерв еще не исчерпан». Напомним, что Усэйн Болт является действующим рекордсменом мира на дистанции 100 метров - 9,58 с. Ранее сообщалось, что на соревнованиях в Филадельфии Усэйн Болт пробежал сто метров за 8,79 секунды. Правда, тогда ямайский спринтер принимал участие в эстафете.