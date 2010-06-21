Игрок «Селтика» и сборной Ирландии просится в «Спартак»

Полузащитник сборной Ирландии и шотландского «Селтика» Айден Макгиди обратился к руководству своего клуба с просьбой отпустить его в московский «Спартак», пишет «Спорт Экспресс». По информации издания, футболист объяснил свое намерение сменить клуб желанием попробовать силы в составе другой команды. Газета подчеркивает, что пока окончательного решения по поводу перехода Макгиди в «Спартак» не принято и никаких официальных переговоров шотландский и российский клубы не проводили. В начале июня британская пресса писала, что «Спартак» предложил за одного из ключевых игроков «Селтика» десять миллионов фунтов стерлингов (около 12 миллионов евро), однако в Глазго от этого предложения отказались. Помимо «Спартака» интерес к 24-летнему Макгиди проявлял и «Бирмингем». Айден Макгиди дебютировал в составе «Селтика» в сезоне-2003/04. В составе клуба он трижды становился чемпионом Шотландии и дважды - обладателем Кубка Шотландии. В сезоне-2009/10 по ходу чемпионата страны Макгиди сыграл 35 матчей, в которых отметился семью голами. Всего за «Селтик» Макгиди сыграл 185 матчей.