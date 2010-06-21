Лига чемпионов. Результаты жеребьевки квалификационного раунда

В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда Лиги чемпионов-2010/11. В первом раунде отбора состоится два противостояния: андоррская «Санта Колома» померится силами с мальтийской «Биркиркарой», а сан-маринский «Тре Фиори» сразится с черногорским «Рударом». Во втором раунде квалификации состоятся следующие встречи: Группа 1: «Металлург» Лиепая (Латвия) – «Спарта» Прага (Чехия); «Актобе» (Казахстан) – «Олимпи» Рустави (Грузия); «Левадия» (Эстония) – «Дебрецен» (Венгрия); «Партизан» (Сербия) – «Пюник» (Армения); «Интер» (Азербайджан) – «Лех» Познань (Польша). Группа 2: «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Копер» (Словения); «Литекс» Ловеч (Хорватия) – «Тре Фиори» (Сан-Марино) / «Рудар» (Черногория); «Санта Колома» (Андорра) / «Биркиркара» (Мальта) – «Жилина» (Словакия); «Шериф» (Молдавия) – «Динамо» Тирана (Албания); «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) – «Железничар» (Босния и Герцеговина); «Омония» (Кипр) – «Ренова» (Македония). Группа 3: «Зальцбург» (Австрия) – «Хафнарфьордур» (Исландия); «Богемианс» (Ирландия) – «Нью Сэйнтс» (Уэльс); БАТЭ (Белоруссия) – «Торсхавн» (Фарерские о-ва); АИК (Швеция) – «Женесс» (Люксембург); Линфилд (Северная Ирландия) – «Русенборг» (Норвегия); «Экранас» (Литва) – «Хельсинки» (Финляндия).