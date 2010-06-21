ЧМ. У стадиона, где играла сборная Бразилии, прогремел взрыв

Недалеко от стадиона «Соккер Сити» в Йоханнесбурге, на котором играла сборная Бразилии, прогремел взрыв. Изначально предполагалось, что взорвалась бомба. Позже поступила информация о том, что бомба заложена также в пресс-центре в Кейптауне. Работавшим там журналистам пришлось спешно покинуть помещение и дать полицейским возможность обыскать здание. Угроза взрыва была признана ложной – взрывное устройство найдено не было, пишет газета «Комсомольская правда». Позже полиция пояснила, что взрыв произошел в 500 метрах от стадиона в индустриальной зоне, но опровергла информацию о том, что это был террористический акт. Кстати, недавно греческих футболистов обворовали в ЮАР. Ангелос Харистеас, Сотирис Нинис и Георгиос Самарас, вернувшись в гостиницу с тренировки, не обнаружили в общей сложности две тысячи евро! Однако футболисты не стали раздувать из-за этой ситуации скандал, а просто продолжили целенаправленно готовиться к первому матчу Мундиаля.