Формула-1. Петров: В Валенсии поборемся с «Мерседесом»

Пилот «Рено» Виталий Петров рассказал об опыте выступлении на трассе в Валенсии, а также заявил, что главной целью команды на Гран-при Европы будет борьба с «Форс-Индией» и «Мерседесом». «Из гонки в Монреале извлек несколько уроков. Прежде всего, что не следует слишком сильно атаковать на старте, поскольку есть риск вылететь на искусственный газон. За это я получил штраф в виде проезда по пит-лейн. Однако затем было важно дойти до финиша, чтобы получить больше опыта, узнать, как работать с шинами в различных условиях. Теперь буду знать, как справляться с подобными ситуациями в будущем. Этот результат остался в прошлом. Следует сосредоточиться на предстоящих гонках. Опыт выступлений на трассе в Валенсии поможет мне на Гран-при Европы. Прежде всего, поскольку я уже побеждал здесь, знаю все тонкости, нужные точки торможения, то, как лучше проходить прямые и поребрики, работать с шинами. Безусловно, на болиде «Формулы-1» все будет по-другому, поэтому мне предстоит серьезное испытание. Я жил в Валенсии три года, поскольку там базировалась моя команда GP2, мне хорошо знаком город. Но это совсем не те ощущения, как если бы Гран-при проходил на родине, хотя все равно чувствуешь себя более комфортно и уверенно. Учитывая, что в календаре отсутствует Гран-при Франции, для команды «Рено», базирующейся в Англии, своеобразной домашней гонкой будет следующий этап в Сильверстоуне. Что касается целей на Гран-при Европы, следует мыслить реалистично и сконцентрироваться на работе, а не на ожиданиях. Думаю, гонка будет захватывающей. Команда привезет ряд новинок. Посмотрим, насколько они позволят улучшить выступление. В Валенсии постараемся обойти «Форс-Индию» и побороться с «Мерседесом». Это будет основной целью», – цитирует Петрова пресс-служба «Рено».