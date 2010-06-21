Скончался самый высокий баскетболист в истории НБА

На 48-м году жизни после болезни скончался известный игрок североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) суданец Мануте Бол, считавшийся наравне с румыном Георге Мурешаном самым высоким игроком за всю историю чемпионатов НБА - его рост составлял 231 сантиметр. В прошлом месяце Бол вернулся в США из Судана, чтобы пройти лечение от заболевания почек. Однако жизнь экс-баскетболисту спасти не удалось, и он скончался в больнице города Шарлотсвилл (штат Канзас), передает NEWSru.com со ссылкой на телеканал «Вести» Мануте Бол родился в 1962 году в на юге Судана. В1985-1994 годах он выступал в НБА и до появления Георге Мурешана был высочайшим игроком в ее истории. Хотя результаты Бола были сравнительно скромны (2,6 очка, 4,2 подбора и 3,3 блок-шота за игру), но он оставил свой след в сильнейшей баскетбольной лиге мира. За десять сезонов Мануте Бол играл в четырех клубах – «Вашингтон Буллитс», «Голден Стейт Уорриорс», «Филадельфия 76» и «Майами Хит». После окончания игровой карьеры работал в благотворительных и правозащитных организациях Судана.