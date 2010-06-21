ЧМ. Еще из одной сборной отчислен игрок за конфликт с тренером

Полузащитник сборной Ганы Салли Мунтари был отчислен из команды после конфликта с главным тренером Милованом Раевацем, сообщает Goal. Игрок «Интера» оскорбил наставника национальной команды за то, что тот оставил его на скамейке запасных в двух первых матчах группового этапа чемпионата мира-2010 против сборных Сербии и Австралии. Мунтари получил травму при подготовке к мировому первенству, и поэтому остался в запасе, но сам футболист заявил, что полностью восстановился и готов играть. В Федерации футбола Ганы эту информацию не подтверждают. «Сообщаем, что после матча со сборной Австралии Мунтари в грубой форме нарушил кодекс поведения в команде. Ему был сделан выговор, после чего футболист объяснил, что его поведение было вызвано досадой по поводу ничейного результата матча. Мунтари признал недопустимость своих действий и принес извинения, заверив в своей готовности помочь команде в будущем», – говорится в заявлении федерации.