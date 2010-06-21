Марки с портретом Кличко идут нарасхват

Марки с портретом украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко раскупают также активно, как и билеты на поединки боксеров. Об этом рассказал сам Виталий Кличко. «В прошлом году, после моего поединка в Берне, «Укрпочта» предложила выпустить марку в честь братьев Кличко. Современников не принято изображать на филателистической продукции, поэтому я отнесся к идее скептически. Но редакционный совет уже принял решение и поставили нас с братом перед фактом», – сказал Виталий. По словам боксера, он «не ожидал такого ажиотажа вокруг этой серии». «Я получил один коллекционный блок. Марки разошлись, как билеты на наши поединки! В первый день продажи на киевском Главпочтамте весь тираж – 18 с половиной тысяч экземпляров – раскупили за два часа!», – сказал Кличко. Общий тираж коллекционных марок «Братья Кличко» – 170 000. В продаже на почте они больше не появятся. Тираж разойдется по специализированным магазинам для филателистов, сообщает «Газета.UA».