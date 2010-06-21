Дзюдо. Макуха побеждает, Зантарая - второй

Во второй день этапа Кубка Европы по дзюдо сборная Украины добывает две медали и заканчивает соревнования на четвертом общекомандном месте. Иванна Макуха стала победительницей соревнований в весе до 78 кг. По ходу турнира оно одержала четыре победе, в том числе и в финале над хорватской тезкой Иваной Маранич. Действующий чемпион мира Георгий Зантарая завоевал серебряную медаль на словенском этапе континентального Кубка. Киевлянин выступал в относительно новой для себя весовой категории до 66 кг, и по ходу турнира одержал пять побед. В финале Гео уступил хозяину татами, словенцу Року Драксичу. Напомним, что вчера на этапе Кубка мира в Словении также боролись украинцы. Роман Гонтюк стал победителем утешительного турнира. В борьбе за бронзовую медаль в новой для себя весовой категории до 90 кг Роман Гонтюк одолел натурализованного немца Максима Чикурду. Кроме того, по ходу турнирной сетки наш борец одержал три победы, и лишь за выход в полуфинал уступил голландцу Робу ван Лаарховену. В весе до 73 кг украинцы Артем Булыга и Ринат Мирзалиев доказали, что превосходство первого номера сборной Украины в этом весе Владимира Сороки не такое уж тотальное. Оба представителя нашей страны уверенно выиграли по пять схваток, и встретились между собой в финале. Сильнее своего соотечественника оказался Мирзалиев. В супертяжелом весе бронзу для Украины обеспечил Артем Блошенко. Он так же, как и Гонтюк, стал победителем утешительного турнира. Еще одну бронзовую медаль для нашей команды добыл Геворг Хачатрян, который борется в весе до 60 кг. Таким образом, в на Кубке Европы сборная Украины завоевала семь медалей - два золота, два серебра, и три бронзы – в итоге заняв четвертое общекомандное место. Turnir.com.ua со ссылкой на moresporta.com.ua