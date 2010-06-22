Луческу: Большего ждал от африканских команд

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу отметил неудачное выступление африканских команд на чемпионате мира-2010, а также заявил, что он ждал большего от сборных Франции, Италии и Англии. «Большего ждал от африканских команд. Удивительно, как люди, выступающие за ведущие европейские клубы, теряют шарм, переодевшись в футболки сборных. Все потому, что нет должной организации игры. Кроме того, африканцы испытывают большое давление со стороны публики, а отсюда – чрезмерная нервозность на поле, которая оборачивается карточками. Не только для меня сюрпризом со знаком минус стали также выступления Англии, Италии и особенно Франции. Вице-чемпионы мира, похоже, окончательно запутались во внутрикомандных проблемах, связанных с отношениями тренера и футболистов. А когда еще пресса выносит сор из избы, тем более ничего хорошего ждать не приходится. Испания и Германия, несмотря на стартовые издержки, выглядят вполне предсказуемо. Об истинном же потенциале Португалии можно будет говорить только после ее встречи с бразильцами», – рассказал Луческу «Спорт-Экспресс».