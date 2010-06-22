У ФИФА нет претензий к арбитрам, работающим на ЧМ-2010

Глава судейского корпуса ФИФА Хосе-Мария Гарсия Аранда заявил, что у него нет серьезных претензий к работе арбитров на чемпионате мира. «Соглашусь с тем, что судьи приняли ряд не очень хороших решений, но эти ошибки – следствие человеческого фактора. Это нормально. Арбитры работают над собой каждый день, чтобы совершать как можно меньше проколов. В ФИФА гордятся тем, что в ее распоряжении есть арбитры из всех шести конфедераций. Все это высококвалифицированные судьи. Не стал бы критиковать арбитров за ошибки. Во время игры их решения кажутся оптимальными, но потом, после просмотра 32 видеоповторов, мы понимаем, что в том или ином эпизоде можно было поступить по-другому», – цитирует Гарсию-Аранду AP.