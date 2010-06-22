Капелло: Поступок Терри - ошибка

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло выразил недовольство тем, что защитник Джон Терри позволил себе рассказывать прессе о проблемах национальной команды. Футболист «Челси» заявил журналистам, что игрокам сборной после матчей с США (1:1) и Алжиром (0:0) нужно было откровенно общаться друг с другом и высказывать свое мнение, не опасаясь Капелло. «Это очень большая ошибка. Мои двери всегда открыты. Если люди хотят поговорить со мной, они могут это сделать. Каждый раз на собрании команды, я спрашиваю капитана, есть ли какие-то проблемы, хочет ли он сказать мне о чем-либо. Он никогда ни о чем не говорит. А потом я читаю в прессе высказывания Терри. Я не понимаю, почему он не обсуждает это со мной. Если хочешь поговорить, нужно это делать лично, а не через прессу. Знаю, что иногда футболисты предпочитают общаться с журналистами, а не с другими игроками. Но они допускают ошибку – нужно общаться с товарищами по команде, со мной. Поступок Терри – не революция. Просто ошибка. Ничего больше», – сказал Капелло в интервью ITV.