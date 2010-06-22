Марадона: Бразильцы могут выиграть любую встречу, пусть даже забивая руками

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона рассказал о командах Италии, Испании, Бразилии и Франции, которые продолжают борьбу на ЧМ-2010. «Уверен, что Испания и Италия пробьются в следующий раунд. Хотя то, как здесь пока играют итальянцы, – настоящий скандал! Какие команды на чемпионате мира мне нравятся? Моя, конечно. Но и Бразилия тоже ничего. Бразильцы остаются одними из фаворитов турнира, потому что могут выиграть любую встречу, пусть даже забивая руками. Я немного разочарован происходящим в сборной Франции, потому что некоторые игроки команды недооценили саму ценность понятия «сборная», – приводит слова тренера «Советский спорт».