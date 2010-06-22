Энен: Надеюсь, однажды выиграю «Уимблдон»

Экс-первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен, обыгравшая вчера в первом круге «Уимблдона» Анастасию Севастову из Латвии 6:4, 6:3, рассказала, каково вернуться на турнир, и оценила свои шансы на карьерный Большой Шлем. «Я только вчера прилетела из Брюсселя, и это прекрасно – снова вернуться в Уимблдон. Мне кажется, сейчас я многие вещи воспринимаю по-другому, получаю больше удовольствия. Мне понравился сегодняшний матч, и на данный момент я всем довольна. Здесь удивительная атмосфера. Мы дышим теннисом, живем им, проникаемся традициями игры. Нам очень повезло, что мы снова и снова можем это переживать. «Уимблдон» был одной из причин, побудивших меня вернуться. Глядя, как Роджер выиграл «Ролан Гаррос», я подумала, что скучаю по «Уимблдону». Победить здесь было бы фантастикой. Не знаю, случится ли это со мной когда-нибудь. Это по-прежнему моя мечта. Но я реалист и понимаю, что этот сезон для меня переходный, а ведь я не смогла воспользоваться возможностями, которые были у меня и в лучшие времена. Так что я не ожидаю от себя слишком многого. Надеюсь, однажды я выиграю «Уимблдон». Но пока еще слишком рано об этом думать», – приводит слова Энен официальный сайт турнира.