Марадона: Это была не рука бога, а рука Фабиано

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал заявление бразильского нападающегоЛуиша Фабиано, забившего гол в ворота сборной Кот-д'Ивуара при помощи руки, о том, что это была «рука божья», сообщает A Bola. «Это была рука Фабиано. А никакая не божья. Все видели, как он подыграл себе рукой. Даже арбитр улыбнулся, указывая Фабиано на этот эпизод. Когда я забивал Англии в 1986 году, я хорошо помню слова судьи. Он сомневался в своём решении. Здесь же всё было очевидно», - заявил обладатель «руки бога» Марадона. Чемпионат.ру