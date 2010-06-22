ЧМ. Сегодня сборная Франции может не выйти на матч с ЮАР

Из-за конфликта с тренером многие игроки сборной Франции по футболу могут не выйти на сегодняшний решающий матч. Такое заявление сделало руководство команды. Тем временем спонсоры отказываются поддерживать национальную команду. Нынешние игроки сборной Франции - не лучшая реклама продуктов и услуг. Так решил и банк Креди Агриколь, который уже более 30 лет спонсирует футбольную федерацию страны. В рекламных роликах банка задействованы многие игроки - в том числе и самые активные участники скандала, разгоревшегося в ЮАР. Прекратила поддерживать сборную и сеть фастфудов Куик - она использовала образ Николя Анелька, ныне отчисленного из команды. Тем временем сами футболисты никак не успокоятся. На матч с ЮАР, который может решить судьбу сборной, многие выходить не собираются. Капитан команды Патрис Эвра не появился на пресс-конференции, в которой по регламенту должен был принять участие вместе с тренером Раймоном Доменеком. Франция также может лишиться и других звезд, недовольных исключением Анелька - среди возможных отказников называют Рибери, Галласа, Абидаля и Анри, передает «Эхо Москвы». Пока же у сборной Франции лишь одно очко - для выхода из группы ей нужно с крупным счетом обыграть ЮАР и рассчитывать, что Уругвай и Мексика не сыграют вничью.