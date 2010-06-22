ЧМ. Терри извинился перед Капелло

Защитник сборной Англии по футболу Джон Терри извинился перед наставником команды Фабио Капелло за невольную дестабилизацию ситуации в команде, которая ведет непростую борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. После блеклой ничьей против команды Алжира (0:0) Терри отметил, что собирается обсудить проблемы вместе с игроками на встрече с тренером, но, не найдя поддержки со стороны товарищей по команде, отступился. Вместо этого он поведал свое видение трудностей в сборной журналистам, указав на недостаток командного духа и желания, сообщает «РИА«Новости». Итальянец, в свою очередь, заявил, что экс-капитан англичан «сделал очень большую ошибку». «Моя дверь всегда открыта. Если люди хотят поговорить со мной, ничто не мешает им это сделать. Каждый раз на собрании я спрашиваю капитана, все ли в порядке. Есть что обсудить? А потом я читаю интервью Джона Терри, и я не понимаю, почему он не поговорил со мной. В таких случаях нужно общаться лично, а не через СМИ», - подчеркнул 64-летний специалист в интервью ITV1. Защитник «Челси» отметил, что полностью поддерживает Капелло, а также заявил, что, честно отвечая на вопросы журналистов, «зашел слишком далеко». «Я не намеревался расстраивать тренера или игроков, и если у меня это все-таки получилось, то я прошу прощения. Я сообщил тренеру, что он может рассчитывать на мою поддержку, и я хотел бы сделать акцент на том, что не считаю, что оказал негативное влияние на состояние команды. Сейчас я хочу оставить этот эпизод в прошлом и сконцентрироваться на важном матче со Словенией», - цитирует 29-летнего футболиста по футболу Daily Mail. В ближайшую среду англичане встречаются с командой Словении, которая с четырьмя очками является лидером группы С. Для выхода в плей-офф мундиаля англичанам необходимо побеждать.