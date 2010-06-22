Лиуцци: Мечтаю выступать за «Макларен»

Пилот «Форс-Индии» Витантонио Лиуцци заявил, что доволен своей работой в команде, но признался, что мечтает о переходе в «Макларен». «Я очень доволен всем в «Форс-Индии», у нас контракт на весь 2011 год. Но моя цель и мечта – выступать за «Макларен», они всегда были моей любимой командой. На данный момент, думаю, с учетом доступного бюджета, «Форс-Индия» делает максимум возможного. Мы оптимистично смотрим в будущее, потому что команды, обладающие большими финансовыми возможностями, все равно должны ограничивать свою деятельность, снижать расходы», – цитирует Лиуцци Motorsport.