Бокс. Устинов готовится к поединку по «рецепту» Кличко

Меньше пяти дней осталось до грандиозного боксерского вечера – «Битвы титанов», масштабного «тяжеловесного» турнира, организованного компанией братьев Кличко «K2 Promotions», при поддержке международного бренда Nemiroff и медиагруппы «Интер». Тяжеловесы закончили спарринги и прекратили изнурительные тренировки. 24 июня они прибывают на место «битвы» – в солнечную Одессу. Александр Устинов и Паоло Видос откроют спортивный летний сезон показательной тренировкой для прессы. Боец «K2 Promotions» Александр Устинов на правах хозяина пояса устанавливает свои правила – тренировка будет проходить под палящим солнцем пляжа «Ривьера». Именно так готовился на пляжах Лос-Анджелеса к поединку против Криса Ареоллы Чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко. «Такую подготовку – многокилометровые пробежки по берегу, в песке, использовали многие чемпионы. Знаю, что Виталий и Владимир так тренируются, когда проводят свои бои в Америке. Если кто-то думает, что это легко – пусть попробует. Ноги вязнут в песке, встречая сопротивление. Это отличное испытание, чтобы потом порхать в ринге», - сказал Александр Устинов. Виталий Кличко уверен в своем подопечном. По его словам, залогом победы Александра в ринге 26 июня станет редкая комбинация впечатляющих габаритов и огромной физической мощи с подвижностью и выносливостью, необычной для такого гиганта. «Александр – очень уверенный в себе и исключительно прочный боксер с бойцовским характером. Это касается как умения держать удар, так и чисто психологической стойкости. Он будет идти вперед и не отдаст свой пояс. Нас ждет жаркий вечер!» - отметил Кличко.