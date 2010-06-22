Фергюсон посоветовал Руни расслабиться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон разговаривал с форвардом сборной Англии Уэйном Руни. Футболист, забивший более 30 голов за «МЮ» в прошедшем сезоне, пока не отличился за сборную Англии на чемпионате мира. Подопечные Фабио Капелло сыграли вничью с США (1:1) и Алжиром (0:0). По мнению Фергюсона, Руни, как и другим игрокам сборной, нужно расслабиться. «Иногда ожидание изнуряет. Мне знакомо это чувство. Я говорил с Руни и просто сказал ему: «Расслабься и получай удовольствие от футбола». Мне показалось, что команда напряжена. Не смотрел матч с Алжиром, потому что уезжал с друзьями. Но кажется, что ожидание вредит англичанам. В целом, разочарован чемпионатом мира, но я ожидал этого. Меня расстраивает низкий уровень игры, меня вообще пока ничего не впечатлило. Слишком сложные сезоны провели игроки в своих клубах», - приводит Sky Sports слова Фергюсона.