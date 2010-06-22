Касильяс: После матча с Гондурасом остался неприятный осадок

Вратарь сборной Испании Икер Касильяс остался не совсем доволен игрой его команды против Гондураса. Несмотря на то что подопечные Висенте одержали в этом матче чемпионата мира-2010 весьма убедительную победу (2:0), голкипер посетовал на плохой процент реализации. «Конечно, главное, что мы выиграли, - приводит AS слова Касильяса. - Это было необходимо, чтобы бороться за выход из группы. В следующей встрече, со сборной Чили, Испания просто обязана брать три очка. Что касается сыгранных матчей, сборная показала практически одинаковый футбол, просто с Гондурасом удалось забить, но у меня лично остался неприятный осадок после этой встречи. Нельзя так транжирить создаваемые у чужих ворот моменты». «Спорт-Экспресс»