Шахматы. Иванчук выиграл Мемориал Капабланки

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем завершившегося в Гаване мемориала третьего чемпиона мира по шахматам Хосе Рауля Капабланки. Об этом сообщают Подробности со ссылкой на официальный сайт турнира. Василий Иванчук выиграл двухкруговой турнир шести гроссмейстеров, пройдя дистанцию без поражений и набрав 7 очков из 10 (четыре победы, шесть ничьих). Россиянин Ян Непомнящий занял второе место с 6 баллами. Москвич мог претендовать на победу в турнире, но в заключительной партии соревнования черными фигурами не смог переиграть Василия Иванчука. Последующие места в таблице заняли кубинец Леньер Домингес и англичанин Найджел Шорт (по 5,5 очков), россиянин Евгений Алексеев и еще один представитель Острова свободы Лазаро Брусон (по 3). Турнир проводился в 45-й раз, Василий Иванчук уже побеждал здесь трижды - с 2005-го по 2007 год.