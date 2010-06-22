Жители КНДР досматривали матч с Португалией без комментатора

Последние полчаса игры северокорейское телевидение транслировало поединок с португальцами без сопровождения. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными КНДР и Португалии был показан в северной части корейского полуострова в прямом эфире. Правда, на исходе 60-й минуты, когда счет стал 4:0 в пользу португальцев, комментатор центрального телевидения КНДР покинул эфир и оставшиеся полчаса игры северокорейские телезрители наблюдали без него. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на SuperSport, трансляция из Кейптауна была прекращена сразу же после финального свистка, зафиксировавшего поражение команды КНДР со счетом 0:7. Напомним, что вчерашняя трансляция матча Португалия - КНДР стала первой прямой трансляцией матчей Чемпионатов мира в истории Северной Кореи.