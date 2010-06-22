Лэмпард: В сборной Англии нет никаких конфликтов между игроками и Капелло

Полузащитник сборной Англии и «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг информацию о том, что в национальной команде есть проблемы между тренером и игроками. «Ничего подобного в сборной нет, ни о каких конфликтах не может быть и речи. Мне не хотелось бы рассказывать подробности встречи игроков с тренерами, которая состоялась в воскресенье. Это внутрикомандное дело, и не хотелось бы, чтобы это выходило за пределы лагеря сборной. Мы выслушали Капелло и посмотрели матч с Алжиром еще раз. Англия сыграла очень слабо, о чем нам сказал главным тренер. Никаких конфликтах, о которых писала британская пресса, в сборной нет», – приводит слова Лэмпарда Reuters.