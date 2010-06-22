Хоккей. Исключение киевского «Будивельника» из КХЛ неизбежно

Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев сообщил, что исключение «Будивельника» из числа участников следующего чемпионата фактически неизбежно. «Начавшиеся уходы игроков и менеджеров – процесс необратимый. Люди не верят, что вопрос может сдвинуться с мёртвой точки. У меня сложилось впечатление, что и инвесторы начинают терять интерес к проекту. А потому, думаю, с «Будивельником» нам пора попрощаться. Ждать, пока кто-нибудь сподобится начать ремонт дворца – до Нового года, скажем, или до следующей весны, – мы не можем. Позволить команде играть большую часть сезона на тренировочном катке – это неуважение к собственной лиге. На это КХЛ никогда не пойдет», – отметил функционер в интервью «Спорт Экспресс».