Игрок харьковского «Металлиста» вернется в Россию

По информации Чемпионату.ру, экс-полузащитник «Сатурна» Алексей Ерёменко этим летом может перейти в один из российских клубов. В услугах 27-летнего футболиста, права на которого принадлежат харьковскому «Металлисту» и который в настоящее время выступает на правах аренды в финской лиге за «Яро» из Пиетарсаари, заинтересован ряд отечественных клубов: «Спартак-Нальчик», «Анжи» и «Сибирь». Но в каждом случае речь идет об аренде футболиста до конца года. Ни один из клубов не в состоянии выкупить трансфер игрока сборной Финляндии, который в нынешнем сезоне в трёх матчах за «Яро» отличился дважды.